Keşan'da paylaşım mağazası hayırseverlerin desteği ile büyüyor

Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazası, ihtiyaç sahipleri ve hayırseverleri buluşturmaya devam ediyor. İhtiyaç fazlası eşya bağışları ile büyüyen Paylaşım Mağazası, dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birini yansıtarak, zor durumdaki vatandaşların şartlarının iyileştirilmesine ön ayak olmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, evlerde ihtiyaç fazlası olan ve kullanılmayan eşyaların değerlendirildiğini ifade ederek, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında,hem eşya bağışlayacak hem de eşya talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın 153’ü tuşlamasının yeterli olacağını belirtti.

“İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Eşya bağış süreci hakkında konuşan Akdemir, şu ifadeleri kullandı: “Bağışlanan eşyalar, belediyemiz tarafından titizlikle incelenip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yatak, mobilya, mutfak gereçleri, kıyafet ve diğer kullanışlı eşyalar, zor durumda olan ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla dağıtılıyor. Bu şekilde, toplumsal dayanışmayı artırırken, kullanılmayan eşyaların israf olmasının da önüne geçiyoruz.”

Keşanlılar’ın şimdiye kadar Paylaşım Mağazası’na gösterdiği yoğun ilginin yardımlaşma ve paylaşma kültürünün çok güçlü olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, “Her bağış, bir ailenin yüzünü güldürmekte, onlara umut olmaktadır. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne eşyalarını getirebilir veya 153 hattımızı arayarak evlerinden teslim alınmasını sağlayabilirler. Toplanan her eşya, yeni sahiplerine ulaştırılmadan önce belediyemizin ilgili birimleri tarafından dezenfekte edilip, kullanıma hazır hale getiriliyor. Amacımız, zorlu zamanlarda birbirimize destek olarak, güçlü bir toplum yapısı oluşturmaktır.Unutmayalım ki, küçücük bir yardım bile bir hayatı değiştirebilir. Hep birlikte el ele vererek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım ve onların hayatlarına bir nebze de olsa dokunalım. Kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, daha güzel ve dayanışma dolu bir Keşan için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.