Keşan'da park halindeki araca zarar verildi

Keşan'da bir kişi, park halindeki bir araca zarar verdi ve olay yerinden kaçtı. Araç sahibi, şikayetçi oldu ve polis kaçan sürücüyü arıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay 24 Şubat 2024 tarihinde saat 18:20'de Keşan'da gerçekleşti. S.Y. isimli araç sahibi, ikametgahının önüne park ettiği aracının bagaj kısmında hasar olduğunu fark etti. Aracın üzerinde "arabana çarptım beni ara" şeklinde bir not da bırakılmıştı.

S.Y., aracına çarpan ve olay yerinden kaçan şahıstan şikayetçi oldu. Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla ilgili tahkikata başladı.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor ve nottaki telefon numarasını araştırıyor.