Son Dakika
Keşan'da motosiklet hırsızlığı
GÜNDEM 24.01.2024, 11:26
Keşan’da, bir kişinin motosikleti çalındı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Ahmetbey Sokak'ta ikamet eden M.S., sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. M.S., durumu polise bildirdi.
Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. M.S.'nin ifadesine göre, motosikleti gece yarısı ikametinin önünde bıraktığı, sabah saatlerinde ise yerinde olmadığını fark ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|54
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|22
|36
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|22
|31
|7. Antalyaspor
|21
|30
|8. Kayserispor
|21
|29
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|21
|26
|12. Alanyaspor
|22
|26
|13. Ankaragücü
|21
|25
|14. Hatayspor
|22
|22
|15. Gaziantep FK
|21
|22
|16. Samsunspor
|21
|22
|17. Pendikspor
|22
|22
|18. Karagümrük
|21
|21
|19. Konyaspor
|21
|20
|20. İstanbulspor
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü