Keşan'da motosiklet hırsızlığı

Keşan’da, bir kişinin motosikleti çalındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Ahmetbey Sokak'ta ikamet eden M.S., sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. M.S., durumu polise bildirdi.

Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. M.S.'nin ifadesine göre, motosikleti gece yarısı ikametinin önünde bıraktığı, sabah saatlerinde ise yerinde olmadığını fark ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.