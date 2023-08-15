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Keşan'da motosiklet hırsızları yakalandı
GÜNDEM 15.08.2023, 09:24
Keşan'da motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne 10 Ağustos 2023 günü saat 07.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'ta meydana gelen motosiklet hırsızlığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısların Ş.Ç. ve Y.K. olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıslar Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanırken, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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