Keşan'da motosiklet denetimi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan denetimlerde, 3 periyot halinde sabit ve seyyar halde toplam 50 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, 6 motosiklet sürücüsünün kask takmadığı tespit edildi.

Bu sürücülere kask takmamaktan dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 49/1-b maddesi gereğince toplam 11 bin 840 TL idari para cezası uygulandı.

Diğer motosiklet sürücülerine ise trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 26 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet ekipleri, motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uymaya davet etti.