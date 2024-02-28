Keşan'da metruk binada uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Evranos Sokak'ta bulunan metruk bir binada uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 6 şüpheliden 5'inde uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 23 Şubat 2024 tarihinde saat 15:10'da gerçekleştirilen operasyonda, metruk binada uyuşturucu madde kullandıkları düşünülen 6 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan aramalarda ZG isimli şüpheliden herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemedi.

DİĞER 4 ŞÜPHELİDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Diğer şüphelilerden G.B. ve Ç.E.'nin üzerinden 1,49'ar gram sentetik kannabinoid maddesi, C.G.'nin üzerinden ise 1,64 gram sentetik kannabinoid/bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra evraklar tamamlanarak ilgili birimlere gönderildi.

DURDURULAN ARAÇTAN DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

24 Şubat 2024 tarihinde saat 10:40'ta İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde görevli ekipler tarafından durdurulan ÜK isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 1,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.