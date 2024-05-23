Keşan'da kurusıkı tabanca ele geçirildi

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde bir araçtan kurusıkı tabanca ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak sürücü V.Ç.'yi aradı. Aracın içerisinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Sürücü V.Ç. hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.