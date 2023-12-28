Keşan'da kumar baskını

Keşan’da, polis ekiplerince kumar oynandığı ihbarı üzerine kıraathaneye baskın düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YeniMescit Mahallesinde bulunan U.K. isimli şahsa ait kıraathaneye baskın yaptı. Baskında, M.K., E.K., H.E. ve A.K. isimli şahısların kumar oynadığı tespit edildi

Masada bulunan 5.800 TL ve iskambil kağıtları muhafaza altına alındı. U.K. isimli şahıs da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli tahkikata başlandı. Kumar oynayan 4 şahıs hakkında ise idari para cezası (4.055 TL) uygulandı.

Ayrıca A.K. isimli şahsın kaba üst aramasında ceketinin iç cebinde 10 adet galara isimli sentetik hap görüldü. Bu nedenle A.K. hakkında da adli tahkikat başlatıldı.