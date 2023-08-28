Keşan'da kıraathaneyi kurşunladılaR!

Edirne'nin Keşan ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlama saldırısı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, kıraathanenin camlarının ve kapısının kurşunlandığı, kıraathaneye ateş eden kişilerin M.A. ve V.F. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Ekiplerin titiz takibi sonucunda V.F. adlı şahıs Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kantarcı Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A. adlı şahıs ise daha sonra yakalanarak olayda kullandığı silahı rızaen teslim etti.

Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ettiği kaydedildi.