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Keşan'da kapısı açık evden altınları çalındı
GÜNDEM 30.01.2024, 09:31
Keşan'da bir evden yaklaşık 40 bin TL değerinde altın çalındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Çarkı Çeşme Sokak'ta yaşandı.
İddiaaya göre, A.E. isimli şahsın evinde bulunan 13 gram altın ve 1 adet reşat altını çalındı.
A.E.'nin annesi F.E., evin kapısının açık olduğunu fark ederek, altınların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, hırsızların kapıyı zorlayarak içeri girdikleri tespit edildi.
Çalınanların değeri yaklaşık 40 bin TL olan altınlar için soruşturma başlatıldı.
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