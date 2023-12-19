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Keşan'da Jandarma'dan Tarım Müdürlüğü personeline trafik eğitimi
GÜNDEM 19.12.2023, 12:10
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen müşterek görev kapsamındaki eğitim faaliyetleri, Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine odaklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine yönelik düzenlenen eğitimde; trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri, geçiş üstünlüğü, mevsimsel araç lastik ve bakımı, emniyet kemeri kullanımı ve önemi konularında detaylı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.
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