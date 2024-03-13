Son Dakika

Keşan'da İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıldönümü töreni

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerinin “İstiklal Ateşi” Oratoryosu büyükbeğeni topladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE

GÜNDEM 13.03.2024, 09:20
Keşan'da İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıldönümü töreni

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerinin “İstiklal Ateşi” Oratoryosu büyükbeğeni topladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulünün 103.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dün Keşan’da gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek program saat 14.00’te Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda başlayan ve  Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgün, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, SP Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Selim Uyar, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul müdürleri, öğrenciler, kurum amirleri ile vatandaşlar ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı Duruşu-İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Liseler arası kompozisyon yarışmasında 1.olan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Cansel Alparslan eserini okudu.

Ardından İlkokullarası İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 1. olan Raşit Efendi İlkokul öğrencisi Feyza Demir ve Ortaokullarda İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 1.olan Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi İlkim Derin Engin de İstiklal Marşı’nı okudu.

Eserlerin okunmasının ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Celal Çetintaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Çetintaş’ın konuşması şöyle; “İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olaral kabul edilişinin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız. Türk ulusunun kendisini esir etmek isteyen güçlere karşı topyekün verdiği savaş ile ulusal benliğini kurtardığı ve bağımsızlığa olan tutkusunu destanlaştırdıği istiklal ınücadelemiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem mısralarıyla ölümsüzleşmiştir. İstiklal Marşı; milletimizin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolüdür. Yüce Türk milletinin hiçbir dayatmaya asla boyun eğmeyeceğinin haykırışı olan İstiklal Marşı'mız; gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının da göstergesidir. Bu yüzden hepimiz, İstiklal Marşı'mızı hem şiir hem de taşıdığı anlam ile güzel şekilde öğrendiğimiz takdirde, vatanımızın, ecdadımız tarafından düşman elinden kurtarılarak, nasıl bağımsızlığına kavuşturulduğunu daha iyi anlar, vatanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevgi ve bağlılığımızı daha üst seviyelere çıkarmış oluruz.

İstiklal Marşını sevmek, ülkemizi sevmektir,

İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize sahip çıkmaktır,

İstiklâ1 Marşı'nı vakur bir şekilde okumak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır

Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır.

 İstiklal Marşını anlayabilmek için, Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı, "milli mücadele ruhunu" yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir.

 İşte, Istiklal Marşı'mızda bizleri her okuduğumuzda yeniden heyecanlandırmakta, milli duygularımıza tercüman olmaktadır. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, Türk milletinin en buhranlı dönemlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, 12 Mart 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marşımız olarak kabul edilmiştir.

MEHMET AKİF KİMDİR?

Milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hâkim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamı bir politikacı, bir gönül insanı hayatı vatan hasreti ile biten ve vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir garipti o.

Hayata veda edeceği anda hocam kalk bir İstiklal Marşı daha yaz ki kıymetini  anlasınlar diye haykıran talebesine "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen kutlu bir vatanperverdir o.

Mart 1921, Kurtuluş Savaşı'nın en Çetin günleri. 1. İnönü Savaşı'nı kazanmış, ayaklanmaların bir bölümünü bastırmış, bir bölümü ile uğraşan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında büyük bir coşkuyla, alkış tufanı kopmaktaydı. Bunun nedeni de bu başarıların ötesinde, Kurtuluş Savaşı' ruhunun, bağımsızlık aşkının Mehmet Akifin dizeleri ile Meclis kürsüsünden okunmasıydı.

"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

 O benimdir, o benim milletimindir ancak." dizeleri bu ülkede hala nefes alan tek bir kişi kalsa dahi, ülke için umut ışığının sönmediğini ifade etmektedir. Alçakların hayasızca istilasından her ferdinin göğsünü siper etmesi ile nasıl kurtulmuşsa, bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye, temel değerlerinden aldığı güçle devam edecektir. Konuşmamın sonunda hem bu yüce destanı yazan ustayı, hem de yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anarken, son sözü yine üstadın dizelerine bırakıyorum.

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacakfir.

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

 Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem,

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım...

— Boğamazsam

 Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam,

Hele hak namma haksızlığa ölsem tapamam,

Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum,

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum

 Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Şanlı bayrak göklerden İstiklal Marşımız dillerden, vatan sevgisi iman dolu göğsümüzden silinmesin.

 "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin İstiklal “

Çetintaş’ın konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdimi ile tören devam  etti.

ÜÇÜNCÜLER

İlkokullararası İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 3.olan Aden Koleji’nden Aysu Dinç’e ödülünü Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, Ortaokullar arasında İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 3. Olan Nevzat Kahraman Ortaokulu öğrencisi Tuna Yücel ile Liselerarası Kompozisyon Yarışması’nda 3.olan Keşan Fen Lisesi Öğrencisi Eslem Turan’a ödülleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu takdim etti.

İKİNCİLER

İlkokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 2. Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Öykü Vardarelli, Ortaokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 2.Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu öğrencisi Ayça Akıncı ve Liselerarası Kompozisyon yarışması 2.Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencisi Şebnem Aysima Yanbollu’ya ödüllerini 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgün takdim etti.

BİRİNCİLER

İlkokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 1. Raşit Efendi İlkokulu öğrencisi Feyza Deniz, Ortaokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 1.Yemimuhacir Ortaokulu öğrencisi İlkim Derin Engin ve Liselerarası Kompozisyon yarışması 1. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cansel Alparslan’a ödüllerini Keşan kaymakamı Cemalettin Yılmaz takdim etti.

Ödül töreninin ardından tören Keşan Ticaret ve Sanayi Odası MTAL öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Ateşi adlı oratoryonun sunumu ile sona erdi.

Oratoryo izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10