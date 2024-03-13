Keşan'da İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıldönümü töreni

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Anadolu Lisesi öğrencilerinin “İstiklal Ateşi” Oratoryosu büyükbeğeni topladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulünün 103.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dün Keşan’da gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek program saat 14.00’te Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda başlayan ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgün, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, SP Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Selim Uyar, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul müdürleri, öğrenciler, kurum amirleri ile vatandaşlar ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı Duruşu-İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Liseler arası kompozisyon yarışmasında 1.olan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Cansel Alparslan eserini okudu.

Ardından İlkokullarası İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 1. olan Raşit Efendi İlkokul öğrencisi Feyza Demir ve Ortaokullarda İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 1.olan Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi İlkim Derin Engin de İstiklal Marşı’nı okudu.

Eserlerin okunmasının ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Celal Çetintaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Çetintaş’ın konuşması şöyle; “İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olaral kabul edilişinin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız. Türk ulusunun kendisini esir etmek isteyen güçlere karşı topyekün verdiği savaş ile ulusal benliğini kurtardığı ve bağımsızlığa olan tutkusunu destanlaştırdıği istiklal ınücadelemiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem mısralarıyla ölümsüzleşmiştir. İstiklal Marşı; milletimizin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolüdür. Yüce Türk milletinin hiçbir dayatmaya asla boyun eğmeyeceğinin haykırışı olan İstiklal Marşı'mız; gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının da göstergesidir. Bu yüzden hepimiz, İstiklal Marşı'mızı hem şiir hem de taşıdığı anlam ile güzel şekilde öğrendiğimiz takdirde, vatanımızın, ecdadımız tarafından düşman elinden kurtarılarak, nasıl bağımsızlığına kavuşturulduğunu daha iyi anlar, vatanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevgi ve bağlılığımızı daha üst seviyelere çıkarmış oluruz.

İstiklal Marşını sevmek, ülkemizi sevmektir,

İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize sahip çıkmaktır,

İstiklâ1 Marşı'nı vakur bir şekilde okumak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır

Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır.

İstiklal Marşını anlayabilmek için, Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı, "milli mücadele ruhunu" yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir.

İşte, Istiklal Marşı'mızda bizleri her okuduğumuzda yeniden heyecanlandırmakta, milli duygularımıza tercüman olmaktadır. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, Türk milletinin en buhranlı dönemlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, 12 Mart 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marşımız olarak kabul edilmiştir.

MEHMET AKİF KİMDİR?

Milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hâkim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamı bir politikacı, bir gönül insanı hayatı vatan hasreti ile biten ve vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir garipti o.

Hayata veda edeceği anda hocam kalk bir İstiklal Marşı daha yaz ki kıymetini anlasınlar diye haykıran talebesine "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen kutlu bir vatanperverdir o.

Mart 1921, Kurtuluş Savaşı'nın en Çetin günleri. 1. İnönü Savaşı'nı kazanmış, ayaklanmaların bir bölümünü bastırmış, bir bölümü ile uğraşan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında büyük bir coşkuyla, alkış tufanı kopmaktaydı. Bunun nedeni de bu başarıların ötesinde, Kurtuluş Savaşı' ruhunun, bağımsızlık aşkının Mehmet Akifin dizeleri ile Meclis kürsüsünden okunmasıydı.

"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak." dizeleri bu ülkede hala nefes alan tek bir kişi kalsa dahi, ülke için umut ışığının sönmediğini ifade etmektedir. Alçakların hayasızca istilasından her ferdinin göğsünü siper etmesi ile nasıl kurtulmuşsa, bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye, temel değerlerinden aldığı güçle devam edecektir. Konuşmamın sonunda hem bu yüce destanı yazan ustayı, hem de yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anarken, son sözü yine üstadın dizelerine bırakıyorum.

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacakfir.

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem,

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım...

— Boğamazsam

Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam,

Hele hak namma haksızlığa ölsem tapamam,

Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum,

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Şanlı bayrak göklerden İstiklal Marşımız dillerden, vatan sevgisi iman dolu göğsümüzden silinmesin.

"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin İstiklal “

Çetintaş’ın konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdimi ile tören devam etti.

ÜÇÜNCÜLER

İlkokullararası İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 3.olan Aden Koleji’nden Aysu Dinç’e ödülünü Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, Ortaokullar arasında İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda 3. Olan Nevzat Kahraman Ortaokulu öğrencisi Tuna Yücel ile Liselerarası Kompozisyon Yarışması’nda 3.olan Keşan Fen Lisesi Öğrencisi Eslem Turan’a ödülleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu takdim etti.

İKİNCİLER

İlkokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 2. Rasim Ergene İlkokulu öğrencisi Öykü Vardarelli, Ortaokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 2.Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu öğrencisi Ayça Akıncı ve Liselerarası Kompozisyon yarışması 2.Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencisi Şebnem Aysima Yanbollu’ya ödüllerini 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgün takdim etti.

BİRİNCİLER

İlkokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 1. Raşit Efendi İlkokulu öğrencisi Feyza Deniz, Ortaokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması 1.Yemimuhacir Ortaokulu öğrencisi İlkim Derin Engin ve Liselerarası Kompozisyon yarışması 1. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cansel Alparslan’a ödüllerini Keşan kaymakamı Cemalettin Yılmaz takdim etti.

Ödül töreninin ardından tören Keşan Ticaret ve Sanayi Odası MTAL öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Ateşi adlı oratoryonun sunumu ile sona erdi.

Oratoryo izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.