Keşan'da inşaat malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı

Keşan’da bir inşaattan inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada, hırsızlığı yapan şahısların B. K. ve M. Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Ekipler, B. K. isimli bayan şahsı çalınan malzemelerle birlikte Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakaladı. Daha sonra M. Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet matkap, 2 adet inşaat testeresi, 1 adet marka spiral, 2 adet 40 metre elektrik kablosu, 1 adet 50 metre elektrik kablosu ve 2 adet demir makası ele geçirildi.

B.K. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.