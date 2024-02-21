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Keşan'da inşaat işçisi iskeleden düştü
GÜNDEM 21.02.2024, 12:23
Keşan’da geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen bir olayda inşaat işçisi çalıştığı iskeleden düşerek yaralandı.
Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Pazar günü öğle saatlerinde Keşan Aşağı Zaferiyye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan F.V. isimli işçi, dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Olay yerinde bulunan diğer işçilerin yardımıyla ayağa kalkan F.V., kendi imkanlarıyla Keşan Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda F.V.'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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