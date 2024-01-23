Keşan'da iki kişi yaşamını sonlandırma girişiminde bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir haftada iki kişi yaşamını sonlandırma girişiminde bulundu. Olaylara karışan iki şahıs hastanede tedavi altına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da, bir haftada iki kişi yaşamını sonlandırma girişiminde bulundu.

İlk olay, 18 Ocak 2024 tarihinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. isimli şahıs, ikametinde canına kıymak istedi. H.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. H.Ö.'nün tedavi altına alındığı ve şikayetinin olmadığı öğrenildi.

İkinci olay ise 19 Ocak 2024 tarihinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. P.E. isimli şahıs, alkollü iken yaşamını sonlandırmaya çalışınca olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. P.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.