Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da geçtiğimiz pazar günü bir evde meydana gelen hırsızlık olayında 2 adet motorlu odun testeresi çalındı. Olayla ilgili Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde hırsızlığı Ü.Y. ve V.I. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. 13 Şubat 2024 Pazartesi günü Yeni Mescit Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler, çaldıkları testereleri S.S. isimli şahsa sattıklarını beyan etti.

S.S. de satın aldığı testereler ile birlikte yakalandı. Üç şahıs da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemece Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.S. ise serbest bırakıldı.