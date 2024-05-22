Son Dakika
Keşan'da hırsızlık
Keşan'da bir evden altın ve para çalındı Ev sahibi, oğlundan ve arkadaşından şüpheleniyor
GÜNDEM 22.05.2024, 10:10
Keşan'da bir evden altın ve para çalındı. Ev sahibi, oğlundan ve arkadaşından şüpheleniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, 20 Mayıs 2024 tarihinde Yukarı Zaferiye Mahallesi, Yosun Sokak'ta meydana geldi. S.D. isimli ev sahibi, evinde bulunan altın kolye ve bilekliği, çeyrek altını, 2 adet taşlı yüzüğü, çeyrek bilekliği ve 6.000 TL nakit parayı yerinde bulamadı.
Ev sahibi, hırsızlıktan oğlu ve arkadaşından şüphelendiğini belirterek polise şikayette bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Şüpheliler S.S.Ç. ve K.U. hakkında tahkikat başlatıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Kasımpasa
|37
|53
|7. Alanyaspor
|37
|51
|8. Sivasspor
|37
|51
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|37
|43
|13. Kayserispor
|37
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Hatayspor
|37
|38
|18. Karagümrük
|37
|37
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|94
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|37
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
|20. Almeria
|37
|18
Röportaj & Söyleşi Tümü