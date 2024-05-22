Keşan'da hırsızlık

Keşan'da bir evden altın ve para çalındı. Ev sahibi, oğlundan ve arkadaşından şüpheleniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, 20 Mayıs 2024 tarihinde Yukarı Zaferiye Mahallesi, Yosun Sokak'ta meydana geldi. S.D. isimli ev sahibi, evinde bulunan altın kolye ve bilekliği, çeyrek altını, 2 adet taşlı yüzüğü, çeyrek bilekliği ve 6.000 TL nakit parayı yerinde bulamadı.

Ev sahibi, hırsızlıktan oğlu ve arkadaşından şüphelendiğini belirterek polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Şüpheliler S.S.Ç. ve K.U. hakkında tahkikat başlatıldı.