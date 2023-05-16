Keşan'da evden hırsızlık... Milyon liralık ziynetler kayıp!

Keşan’da bir evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çalındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşandı.

İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde İ.D'nin ikametinde meydana gelen hırsızlık olayında, eve giren hırsız yada hırsızlar, evde bulunan 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyasını çalındı.

Durumun ev sahibi tarafından emniyete bildirilmesi ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.