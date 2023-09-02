Keşan'da eski çöplükteki fidanlar boy veriyor

Edirne'nin Keşan’da bulunan ve bazen yangınlarla bazen esen rüzgarlarla Keşan halkını kokuya boğan ve 8 Eylül 2015 günü Keşan Belediyesi’nce düzenlenen rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde temizlenen ve fidan dikimi gerçekleşen eski çöplük alanına dikilen fidanlar boy göstermeye başladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin önceki dönem belediye Başkanı Mehmet Özcan, o gün yaptığı açıklamada, çöplüğün o zamanın koşullarında “vahşi depolama” olarak tabir edilen ilkel yöntemle oluşturulduğunu ve 1979 yılından bu yana kullanıldığını hatırlatarak şunları söylemişti: “2004’te göreve geldiğimizde önce Güney Edirne Katı Atık Birliği’ni kurduk, ardından da Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi için çalışmalara başladık ve tesisi bitirdik. Yeni Katı Atık Tesisi Kasım ayında hizmete girecek ve o tarihten itibaren mevcut çöplüğe çöp atılmayacak. Bununla birlikte vahşi çöplüğün rehabilitasyonunu ihale ettik. Şu anda yüklenici firma burada çalışmalarına başladı. Rehabilitasyon amacıyla çöplerin aktarılması yapılıyor. Bu sırada da, yılların birikimi olan altta kalan çürümüş çöplerden rahatsız edici kokular çıkıyor. Ancak bunu yapmak zorundayız. Rehabilitasyon sonucunda, eski çöplüğün yangınından da, kokusundan da, görüntüsünden de kalıcı olarak kurtulacağız. On yılların sorunu bir günde çözülemiyor. Bu kadar yıldır bu sorunu yaşayan halkımızdan, rehabilitasyon sürecinde de anlayış ve sabır bekliyoruz” demişti.

İhalenin yapılmasının ardından çöplük alanı temizlenerek fidan dikimi gerçekleşmiş ve bu proje Marmara Belediyeler Birliği’nce 2016 yılı Ekim ayında düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri kategorisinde Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu ödülünü kazanmış ve bölgede yaşayanlar ile Keşan bu sorundan kurtulmuştu.

Şimdi o alanda ekilen fidanlar bugün boy vermeye ve büyümeye başladı. O bölgede oturan vatandaşlar, “Eskiden kokudan ve yangından duramadığımız çöplük alanının rehabilite edilmesi ile bu sorundan kurtulduk. Bu projeyi uygulayan o dönemki belediye başkanımız Mehmet Özcan’a teşekkür ederiz” dedi.