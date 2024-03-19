Keşan'da Deniz Zaferi kutlandı 

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109.yıldönümü ve Şehitler Günü Anma Programı dün gerçekleşti.EDİRNE (İGFA) - Keşan Asri Mezarlık’taki Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilen programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, İYİ Parti KeŞAN Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Selim Uyar, Saadet Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler, Bağımsız Türkiye Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Cem Yavaş, Keşan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez daire amirleri, gaziler, şehit aileleri ile muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program çelenklerin sunumu ile başladı. Kaymamkamlık Çelengi Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Tugay Komutanlığı Çelengi 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Belediye Çelengi Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Şehit ve Gaziler Derneği Çelengi başkan Ferhat Dönmez tarafından sunuldu. Ardından saygı duruşu ve saygı Atışı’nın yapılmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Üsteğmen Osman Altay Ural tarafından yapıldı.

Ural konuşmasında şunları söyledi: “Kutsal vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak üzer bugün burada toplanmış bulunmaktayız. 109 yıl önce bugün 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğini bütün dünyaya gösterildiği ve Deniz Zaferi’nin ilan edildiği gündür. Bu tarih TBMM Genel Kurulu’nda 4768 Numaralı karar ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak amacıyla aynı zamanda Şehitler Günü olarakkabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, istiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. 18 Mart 1915’te Amiral De Robeck komutasındaki itilaf devletleri donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için büyük bir taarruz başlattı. Ancak bir süre sonra, müttefik donanmasının üç zırhlısı Nusrat Mayın Gemisi tarafından boğaza döşenen mayınlara çarparak ya da tabyalardan yapılan top atışlarıyla battı. Üçü de ağır hasar görmüştü.Ayrıca ki muhrip ve yedi mayın tarama gemisi batırılmıştı. Donanmanın 800 kişilik bir asker kaybı da eklendiğinde donanmanın savaş gücünü üçte bir oranında yitirdiği anlaşılmaktadırç. Bu durum karşısında panikleyen itilaf devletleri donanması boğazı tyerk etti. Yaşadıkları bu hüsranın ardından Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğini anlayan itilaf devletleri, 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaparak boğazı geçmeyi denemişler, ancak Çanakkale Savaşları’nda askeri bir deha olarak ön plana çıkan YYarbay Mustafa Kemal’in çok isabetli ve ileri görüşlü muhakemesi neticesinde hedeflerine ulaşamamışlarır. Şanlı tarihimizin bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedekarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir.

Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefakar anaların nalarının elini öperek “Hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana” diyen yiğit ve kahraman Mehmetçik’in tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazılan destandır.

Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7’sinden 70’ine, kadın erkek tüm Anadolu insanı bu zafreden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşı’nı başlatmışlar ve işgal atındaki vatarn topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır.

Hayatını bu cengaverlere komuta ederek geçiren dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlambir askere rast gelinmemiştir diyerek bu kahramanlara hayranlığını ifade eden büyük bir önder ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’le aynı duyguları paylaşan bizler şehitliklerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore’de, Kıbrıs’ta, teröristle nücadelede , yurt dışında icra ediklen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir.

Ulusumuzun var oluşunun, birlik ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz yüce değerlerin genç nesillere aktarılmasında en değerli hazinedir.

Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır.

Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza gelecek her Türk tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz acımıza tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerde şunu hissetmelidirler ki ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgülerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi özünde Türk Milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvatleri tarafından bertaraf edilecektir.

Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz manevi varlığınızdan aldığımız gücü vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalşacağız.

Türk Vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz,sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak.Kutsal emanetiniz olan Türk Vatanı ilelebet hür kalacaktır. S,izlere söz ver,iyoruz ki Çanakkale’ler sonsuza dek geçilemeyecektir. Kubbeden ay yıldızlı bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk Yurdu olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle baştaTürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun”

Konuşmanın ardından Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz tarafından Şehitlik Defteri imzalandı.

Keşan Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından dualar okundu.

Buradaki program protokol tarafından şehit mezarlıklarının ve şehitlikteki ailelerin ziyareti ile sona erdi.

PROGRAMA SELİM SESLER KONFERANS VE TİYATRO SALONU’NDA DEVAM EDİLDİ

Asri Mezarlık’ta Şehitlikteki törenin ardından saat 11.00’de programa Keşan Belediye Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda devam edildi.

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Keşan Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Seyyar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Seyyar’ın konuşması şöyle; “Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor;

Bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız.

Tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen vatanınını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren bir mücadele destanıdır

Çanakkale, bir milletin varoluş mücadelesidir. Bir düğüne gider gibi kurşunlara atılan kahraman askerimizin destanıdır. Bu zafer, anaların biricik evlatlarınıı bağrına basıp başına kurbanlık koyun gibi kınalar yakıp, cepheye gönderdiği bir savaştır.

İnanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymadaki üstün başarısını gösteren bir mücadeledir Çanakkale."Sizlere taarruzu değil ölmeyi emrediyorum,biz ölen kadar yeriimize başka komutanlar ve askerler gelecektir" diyebilen büyük komutan Mustafa Kemal'in yazdığı destandır ÇANAKKALE. Geçilemeyecek son kaledir. Çanakkale Öyle bir yer ki; yokluk varlığı yemniştir, maneviyat maddiyatı yenmiştir, özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır! Ve o gidenler, o yüz binler canlarını hiç düşünmeden bu toprağa veren askerler için "Onlara ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler" Tüm dünya duysun! Türk halkı olarak bizler and içeriz ki kanımızın son damlasına kadar savunacağız bu vatanı. Değil yedi on yedi düvel dahi gelse giremeyecekler şehitler mekanı vatanımıza.. Şimdi hep birden haykıralım düşmanlarımıza "ÇANAKKALE GEÇILMEZ!"

Milli şairimiz Mehmet Akif in Çanakkale şehitleri için yazdığı destansı şiirden bir bölüm okuyarak komışmamı tamamlamak istiyorum.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? "Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın. Hercü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab... Seni ancak ebediyyetler eder istiab. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.

“Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emredıyorum” dıyen büyük komutan Gazı Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsu,n üstümüzden gölgesı eksik olmayan al yıldızlı bayrağa selam olsun.”

Konuşmanın ardından 18 Mart nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

BİRİNCİLER

Eslem Beyazkendir (Raşit Efendi İlkokulu-İlkokullarrası Resim Yarışması)

Elvin Temirel (Rasim Ergene Ortaokulu-Ortaokullararası Şiir Yarışması)

Ecenur Yılmaz (Keşan Fen Lisesi- Liselerarası Kompozisyon Yarışması)

Birincilere ödülleri Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz tarafından takdim edildi.

İKİNCİLER

Güneş Bozkurt (Anafartalar İlkokulu-İlkokullararası Resim Yarışması)

Derin Lal Bozkurt (Yekta Baydar Ortaokulu-Ortaokullararası Şiir yarışması)

Şebnem Aysima Yanbollu (Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi- Liseler arası Kompozisyon yarışması)

İkincilere ödülleri 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül tarafından takidm edildi.

ÜÇÜNCÜLER

Tuba Doğan (Ali Kale ve Kardeşleri İlköğretim Okulu- İlkokullararası resim yarışması)

Doruk Deniz (Batı Koleji-Ortaokullararası Şiir Yarışması)

Sude Karatepe (Keşan Lisesi Liselerarası Kompozisyon Yarışması)

Üçüncülere ödülleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından takdim edildi.

Program Keşan Lisesi tarafından hazırlanan “YolunSonu Gelibolu” adlı oratoryum gösterisi ile sona erdi.

Gösteri büyük beğeni toplarken, programın ardından protokolun öğrencileri tebrik ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi.