Keşan'da bozkurt zararlısı ile mücadele başladı

Keşan Ziraat Odası ayçiçeğinde bozkurt zararlısı mücadelesini gerçekleştiriyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ziraat, ekipleri köyleri ziyaret ederek, açiçeğindeki bozkurt zararlısı mücadelesini gerçekleştirirken, ekipler bozkurt zararlısı ile ilgili üreticilere de açıklama yaparak bilgilendirmede bulundu.

Keşan Ziraat Odası teknik ekiplerinin sosyal medya hesaplarında da çiftçileri bilgilendiren paylaşımında, zararlıyla ilgili genel bilgi verilirken, bozkurt larvalarının birinci ve ikinci dönemlerinde bitkilerin taze sürgün ve yapraklarını yemek suretiyle zarar yaparlar ileri dönemlerinde gündüz toprak içerisinde hareketsiz , kıvrık bir şekilde dinlenirken, gece toprak yüzeyine çıkarak genç bitkileri toprak yüzeyine yakın yerden kök boğazından kesmek veya kemirmek suretiyle zarar verirdiklerinin altı çizildi.

Kimyasal mücadele konusunda da tavsiyeler de bulunan ekipler, paylaşımlarında, "Bir metrekare alanda 1-3 arasında bozkurt larvası bulunursa ilaçlama yapılır. İlaç; 10 kilogram kepeğe yarım kilogram toz şeker ve önerilen dozda ilaç kuru kuruya karıştırılır. Daha sonra 5 litre su ile karıştırılarak bir hamur halini alması sağlanır. Hazırlanan yem akşam üzeri eşit bir şekilde tarlaya ayçiçeklerinin dibine verilir" ifadelerini kullandı.