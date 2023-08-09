Keşan'da belediye işçilerinden yarım günlük grev!

Keşan Belediyesi’nin sözleşmeli işçileri seyyanen zam hakkını istiyor! Sözleşmeli personel öğlene kadar yarım günlük grev uygulama kararı aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi'nde çalışan DİSK Genel İş Sendikası'na üye 51 sözleşmeli personel, yapılan toplu iş sözleşmesinde yer alan seyyanen zammın kendilerine yansıtılmadığını iddia ederek, hakkını talep etmek için grev eylemi başlattı.

Toplu İş Sözleşmesi'nin Mart 2023 tarihinde imzalandığı belirtilen eylemde DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Keşan Belediyesi DİSK Genel İş Temsilcisi Kamil Tunca ve işçilerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Şen, uzun yıllardır Keşan halkına hizmet eden kadrolu işçiler olarak verdikleri emeklerin karşılığında hak ettikleri seyyanen zammın kendilerine verilmediğini vurguladı.

DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen ile Keşan Belediyesi DİSK Genel İş Temsilcisi Kamil Tunca ve işçilerin katıldığı basın toplantı, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Bahçesi'nde yapıldı.

“BİZLER YILLARINI KEŞAN BELEDİYESİ’NE VEREN İŞÇİLERİZ”

Şen, burada yaptığı konuşmada kendilerinin Keşan Belediyesinin kadrolu işçileri olduğunu belirterek; “Yıllarca Keşan halkına hizmet eden, bu uğurda gecesini gündüzüne katan, kışın yağmurunda, çamurunda, yazın sıcağında alın teri döken emekçileriz. Aynı zamanda DİSK/Genel-İş Sendikasının da uzun yıllardır üyesiyiz. Ülkemizde son yıllarda yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı bizleri derinden sarmış, ücretlerimizi hızla eritmiştir. Aldığımız ücretlerimizin alım gücü hızla erimiş, yaptığımız toplu sözleşmeler yetersiz kalmıştır” dedi.

"SÖZLEŞMEMİZDE OLAN SEYYANEN ZAM UYGULANMADI"

2023 yılı Mart ayında sendika ile Keşan Belediyesi arasında toplu-iş sözleşesi imzalandığına vurgu yapan Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık beş ay boyunca belediye işvereni ile söz konusu toplu-iş sözleşmesinin imzalanması için zorlu bir mücadele verdik. Geçtiğimiz yıl yaşanan tüm bu kayıplarımızı telafi edecek bir toplu sözleşme yapabilmek adına yoğun bir çaba sarfettik. AncakTUİK’e göre bile geçtiğimiz yıl % 80’leri bulan enflasyon ortamında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bizlere % 42’lik bir artışı reva görmüştü. Bizlerde bu enflasyonist ortamın olumsuz etkilerini azaltmak adına söz konusu % 42’lik zammın yanı sıra toplu sözleşmede ikinci altı ay zammı talep ettik ve memur personele gelecek zamların bizlere de uygulanmasını içerecek şekilde bir toplu sözleşme imzaladık. Ancak bugün geldiğimiz noktada sayın başkan toplu sözleşmede açıkça yazılmış olmasına rağmen memur personele gelen ve seyyanen zam diye nitelendirilen 8 bin 77 TL’lik zammın bizleri kapsamadığını iddia ederek kadrolu işçi arkadaşlarımıza sadece % 17,55’lik zammı vereceklerini söylemektedir.”

Şen, buradan açıkça ifade ettiklerini ve söz konusu seyyanen diye ifade edilen zammın haklarını olduğunu belirterek; “Bu zam bizim hakkımızdır, anamızın ak sütü gibi helaldir ve bu zammı biz işçilere de uygulamak zorundasınız. Sayın başkan toplu sözleşme masasında ve imza töreninde bizlere açıkça taahhüt ettiğiniz gibi söz konusu seyyanen zammı kadrolu işçilere derhal uygulayın" çağrısında bulundu.

"BAŞKAN BİZE “GEREKİRSE MAHKEMEYE GİDİN” DEDİ"

Konuya ilişkin olarak Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Cuma günü gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine başkanın “isterseniz mahkemeye gidin” şeklinde ifadeler kullandığını öne süren Şen, “Biz bu tavrı ve bu anlayışı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Keşan Belediyesinde çalışan kadrolusu, şirket işçisi, memuru, sözleşmelisi tüm çalışanları ile hepsi kıymetli çalışanlardır ve Keşan halkına tüm gücü ile hizmet etmektedirler. Onun için buradan açıkça ifade edelim ki memuru, kadrolu işçisi, şirket işçisi hepsi birdir ve beraberdir" dedi.

DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi işçileri olarak kendilerine yapılan bu haksızlığa boyun eğecek, sessiz kalmayacaklarını söyleyen Şen, "İsteğimiz şudur ki sayın başkan bizleri sokağa itmeden, mahkeme kapılarına düşürmeden, çalışma barışını bozmadan bu yanlıştan bir an önce dönsün ve hakkımız olan seyyanen zammı bizlere de uygulasın. Aksi durumda sendikamız ile birlikte tüm üyelerimiz ve tüm örgütlü gücümüzle hakkımızı arayacağımız buradan ilan ediyoruz. İnadına sendika inadına DİSK! Birleşen işçiler asla yenilmez!" diye konuştu.