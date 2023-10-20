Keşan'da belediye çalışanları 'vergide adalet' mücadelesinde

Keşan Belediye çalışanları vergi adaleti için bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi çalışanları Çamlıkent Mevkii’ndeki belediye binasında bir araya gelerek vergi adaletsizliği için düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıya DİSK Genel İş Trakya Şube Saymanı Kamil Tunca DİSK Genel İş Keşan Belediyesi Temsilcisi Murat Karavil ile Keşan Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel İş Üyeler katıldı.

Açıklama Kamil Tunca tarafından okundu.

Tunca tarafından okunan açıklamada işçilerin yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaştığına dikkati çekerek, "Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretler yüzünden alım gücümüz düşüyor. Sendikalaşmanın, grev yapmanın ve hak aramanın önündeki engellerle sömürü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor" denildi.

Konfederasyonları DİSK'in vergide adalet için işyerlerinden meydanlara bir mücadele süreci başlattığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydanları dolduran biz işçiler, emekçiler, 21 Ekim'de de İstanbul'da Kartal Meydanı'nda vergide adalet için buluşuyor. Bizlere düşen işyerlerinde ve meydanlarda vergide adalet mücadelesini büyütmektir" çağrısında bulunan Tunca, taleplerini ise 5 maddede şöyle sıraladı:

"1. Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşürülmelidir.

2. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artırılmalıdır.

3. Asgari ücret vergi istisnası çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.

4. Patronlara sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlanmalıdır.

5. Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır."