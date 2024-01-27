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Keşan'da basın mensuplarından Ticaret Borsası’na ziyaret
GÜNDEM 27.01.2024, 10:01
Keşan'da basın mensupları dün Keşan Ticaret Borsası’nın taşındığı borsa binasındaki yerini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde basın mensupları, Necdet Uybaş, Ömer Çakıcı, Erdoğan Demir, H.Ünsal Yücel ve Hasan Özkan dün borsa binasını ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emine Kaymak ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Tolga Balcı, basın mensuplarının ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek ziyaret nedeniyle teşekkür etti.
Basın mensupları da kendilerine gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle Kaymak ve Balcı’ya teşekkür etti.
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