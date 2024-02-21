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Keşan'da baltalı saldırı : 1 yaralı
GÜNDEM 21.02.2024, 11:36
Keşan'da akrabası tarafından baltalı saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da geçtiğimiz pazar günü Yeni Mescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde D.Ç. isimli şahıs, akrabası olan R.U. tarafından balta ile saldırıya uğradı.
Saldırıda D.Ç. yaralanırken, R.U. olay yerinden kaçtı. D.Ç., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek R.U.'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada R.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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