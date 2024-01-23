Keşan'da arkadaşını beyzbol sopasıyla darp etti!

Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşı tarafından beyzbol sopası ile darp edildiği iddia edilen kasten yaralama olayında 1 kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da bulunan bir ikamette, E.A. isimli şahıs, arkadaşı ile vakit geçirdiği sırada A.K. isimli şahıs tarafından beyzbol sopası ile darp edildiği iddia edildi.

E.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine sevk edilirken, yapılan incelemelerde ve E.A.'nın ifadesine göre, A.K. ile geçmişe dayalı bir husumetinin bulunduğunu, uzun zamandır kendisiyle bazı özel konulardan dolayı anlaşmazlıklarının bulunduğunu ortaya çıktı.

Ekipler olayla ilgili olarak A.K. isimli şahsı gözaltına aldı.

Şahıs daha sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adli makamlara sevk edildi.