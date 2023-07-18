Keşan'da 387 litre sahte rakı ele geçirildi
Edirne'de Keşan KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçak ve sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik olarak çalışma yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Keşan Kom Büro Amirliği ekipleri, Keşan'da kaçak ve sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik olarak çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında, Keşan’da Yenimescit Mahallesinde kontrol edilen bir araçta arama yapıldı.
Aramada 350 litre sahte alkol ele geçirildi.
Ayrıca, A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, ikametin balkon altına gizlenmiş depo yapıldığı tespit edildi. Deponun alt tarafta bulunan dükkana musluk ile bağlanmıştı. Musluk açıldığında, depo içerisinden sahte olarak üretilen rakı aktığı görüldü. Depo içerisinde yapılan aramada 37 litre sahte rakı ele geçirildi.
Toplamda 387 litre sahte alkol ele geçirildi.
Konuyla ilgili B.T. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında tahkikata başlandı.
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