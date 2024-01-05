Keşan'da 3 uyuşturucu baskını

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda, 3 ayrı şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki gecenin ilk uyuşturucu operasyon, İspat Camii Mahallesi Hayribey Sokak üzerinde yapıldı. Durdurulan M. Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 1.81 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

İkinci operasyon, Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde yine şüphe üzerine durdurulan M. C. U. isimli şahsın üst aramasında, 4 tablet halinde 43 adet GALARA isimli sentetik hap ele geçirildi. Aynı mahallede Huzur Sokak'taki denetimde ise C. İ. adlı şahsın üstünde yapılan aramada 6 adet Suboxone sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.