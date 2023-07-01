Keşan'da 100 dönüm buğday kül oldu!

Keşan'da dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenimahalle'deki bir tarlalık alanda çıkan yangın Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından söndürerek kontrol altına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yangından çıkan dumanlar ve havaya yükselen ateş Ağadayı Park’ta gerçekleşen düğündeki vatandaşlar tarafından meraklı bakışlarla izlendi.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanda ekili buğday çıkan yangın sonucu kül oldu.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın alanına gelen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki tarlalara da sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından Keşan Belediyesi İtfaiye ekibi ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Vatandaşların korkuyla izlediği alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 100 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.