Keşan Çamlıca'da yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çamlıca kırsalındaki bir evde soba bacasından çıktığı öne sürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Çamlıca'da önceki akşam meydana gelen yangında bir ev büyük hasar gördü.

Nursel Engin’e ait evde yangının soba bacasındaki ısının çatıya sıçraması ile çıktığı öne sürüldü.

Yangına Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale ederken, yapılan müdahalelere rağmen evin büyük bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.