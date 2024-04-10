Keşan Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Keşan Belediye Meclisinde yeni dönemin ilk toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu, 4 CHP’li üyenin “Red” oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi'nin 2024-2029 döneminin ilk toplantısı olan Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda saat 15.00'de başlayan toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özcan, “Hepimize hayırlı ve faydalı işler yapmayı Allah kısmet etsin.” diyerek, şunları söyledi: “Hepinizi tebrik ediyorum. Seçilerek geldik, seçilerek geldiniz. Bunun bilincinde ve 70 bine yakın insanın sorumluluğu bizlerde. O bilinçle çalışacağımıza eminim. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. İyi çalışmalar temenni ediyorum.”

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantının devamında meclis üyeleri Zafer Tınmaz, Serdar Duman ve Berkay Uslu bundan sonra meclis toplantılarına MHP Grubu olarak katılım sağlayacaklarına dair verdikleri ilgili dilekçe okundu. Böylece, 3 meclis üyesi, Keşan Belediye Meclisi’nde MHP Grubu’nu oluşturdu.

Mecliste grupları bulunan CHP’nin Grup Sözcüsü Aydın Meriç, AK Parti’nin Grup Sözcüsü Yakup Balcı, MHP’nin Grup Sözcüsü ise Zafer Tınmaz oldu.

Toplantıda daha sonra, en genç meclis üyeleri sıfatıyla geçici olarak CHP’li Mertcan Özkaya ile AK Parti’li Simay Mercan Çelik katip üyeliği koltuklarına oturdu. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sürdü ve ilk olarak Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada, 1. Başkan Vekili Rasim Ergene, 2. Başkan Vekili ise Bayram Şeker oldu.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Yapılan gizli oylamalarda; 2 yıl görev yapmak üzere, 2 asil 2 yedek Divan Katip asil üyeliklerine Çiğdem Çeliktuğ Öztürk ve Mertcan Özkaya, yedek üyeliklerine ise Cahit Kemer ve Işıl Irmak Erel seçildi.

1 yıl görev yapmak üzere, 2 Encümen üyeliklerine ise Bayram Şeker ve İsmail Büyükvarlık seçildi.

Toplantıda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda 2+3 yıl süreyle görev yapacak 3 üyenin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylamada, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine, CHP’den Işıl Irmak Erel ve Figen Kanar Kayseri, AK Parti’den ise Şafak Uslu seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine 2+3 yıl görev yapmak üzere CHP’den Rasim Ergene ile İsmail Büyükvarlık, AK Parti’den ise Yakup Balcı seçildi.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyeliklerine CHP’den Mustafa Naci Öztürk ve Onur Uluca ile AK Parti’den Simay Mercan Çelik’in seçildiği toplantıda, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB)’a 5 yıl süreyle görev yapmak üzere asil olarak Rasim Ergene, Cahit Kemer, Onur Uluca, Coşkun Düdük, Mustafa Ak, Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk, Aydın Meriç, İsmail Büyükvarlık, Mertcan Özkaya, Figen Kenar Kayseri, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, yedek olarak ise Bayram Şeker, Mehmet Tabarlı, Işıl Irmak Erel, Şafak Uslu, Nuriye Altın, Simay Mercan Çelik seçildi.

Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğine (ESTAB)’a da 5 yıl süreyle görev yapmak üzere asil üyeliklere Coşkun Düdük, Mustafa Ak, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, Işıl Irmak Erel, yedek üyeliklere ise Mertcan Özkaya, Onur Uluca seçildi.

Tarihi Kentler Birliğine (TKB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminde, asil üyeliğe Figen Kanar Kayseri, yedek üyeliğe ise Işıl Irmak Erel seçildi.

Yapılan açık oylamada ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’ne asil üye olarak İsmail Büyükvarlık, yedek üye olarak ise Mertcan Özkaya seçildi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRİCİTİES)’ne 1 asil ve 1 yedek üye seçiminde, asil üye Mehmet Meriç, yedek üye ise Şakir Bilgin Atlı seçildi.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın asil üyeliğine Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, yedek üyeliğine ise Mertcan Özkaya’nın seçildiği toplantıda, “5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesi gereğince sözleşme yapmaya, sulh ve ibraya, teberruatı (bağışları) kabulüne, Belediye hesabına umum medeni akitleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ a yetki verilmesi” maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesi olan “Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’ni temsilen Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunun Meclis tarafından görüşülmesi” oy birliği ile kabul edildi. “Keşan Kent Hizmetleri Limited Şirketi’ni temsilen Belediye Başkanının yetkili kılınması” maddesinin de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Keşan Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu Meclis tarafından görüşüldü. Bu madde sırasında kural gereği Meclis Başkanı da olan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yerini Meclis 1. Başkan Vekili Rasim Ergene’ye bıraktı. Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI MEHMET MERİÇ VE BİLGİN ATLI OLDU

Toplantıda, meclis üyelerinin toplantı başına başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’ü oranında huzur hakkı alması oybirliği ile kabul edildi. “5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görevlendirilecek olan, Belediye Başkan Yardımcısı ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesiyle devam eden meclis toplantısında, maddeyle ilgili söz alan Mehmet Özcan, “Belediye Başkan Yardımcılarının atanması belediye kanununa göre belediye başkanının yetkisi dahilindedir. Ancak meclise bilgi verilir. Yeni yönetim olarak seçilmiş iki başkan yardımcısı sıfatıyla Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı’yı başkan yardımcıları olarak atadım.” dedi.

Başkan Özcan’ın bu açıklamasının ardından başkan yardımcılarının belediye başkanının maaşının 2/3’ü oranında maaş almalarına oybirliği ile karar verdi.

“Kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi”, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ a 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi” konulu gündem maddesinin oy birliği ile kabul edildiği meclis toplantısı, “5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun Meclis tarafından görüşülmesi” ile devam etti. Maddeyle ilgili söz alan Başkan Mehmet Özcan, “Şeffaflık açısından yapılması gereken bir işlem. Daha önceki dönemlerimizde kayıtlar aldık ama şimdi teknoloji ilerledi. Canlı yayın yapma imkanı var. Özellikle ihalelerin de bu kapsamda görülmesi gerekir. Yapılacak kamu ihalelerinin de şeffaflık açısından bu kapsama alınmasını öneriyorum. Meclis toplantıları ve Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin ‘d’ bendi dışında kalan ihalelerin kayda alınması daha iyi olur.” dedi. Meclis toplantılarının, büyük ihaleler ile Encümen’de görülecek Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerin kayda alınması oy birliği ile kabul edildi.

2023 Mali yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun kitapçık haline getirilere meclis üyelerine dağıtılması yöntemiyle bilgilendirilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sona ererken, Özcan, ilk toplantıda alınan kararların Keşan’a hayırlı olması temennisinde bulunup, meclis üyelerine teşekkür etti. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.