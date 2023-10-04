Keşan Belediye Başkanı'na saldırı!

Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na saldırıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bahçeköy’deki bir restauranta meydana gelen olayda bir kişi Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na saldırıda bulundu.

Restaurantta yemekte bulunan ailesinin yanına giden Başkan Helvacıoğlu, başka bir masada oturan kişilerle tartışan bir kişi tarafından şahsın saldırısına maruz kaldı.

Alınan bilgiye göre Başkan Helvacıoğlu, restauranta girdiğinde masada oturanların yanına gidip selamlaşmak istedi. Şüpheli şahıs, masalarına gelen Başkan Helvacıoğlu’na küfür ederek saldırmaya çalıştı. Şüpheli şahıs kendisini söz verdiği halde işe almadığını iddia ederek, Başkan Helvacıoğlu’nun üzerine yürüdü. Restaurant çalışanları araya girerek şüpheli şahsı dışarıya çıkardı.

Dışarıya çıkarılan şüpheli şahıs, burada da rahat durmadı. Kapı önünde bulunan aracı, Mustafa Helvacıoğlu’nun aracı sanarak araca zarar verdi.

Başkan Helvacıoğlu’na saldıran K.Ç. köye gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.