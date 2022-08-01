Keşan Atatürk Stadı kimin?

Keşan Atatürk Stadı’nda Spor Toto ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bir çok eksiği bulunan Keşan Atatürk Stadı açık tribünündeki "Keşan S.K." yazısı dikkati çekiyor.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Sporseverler bir çok eksiği bulunan ve eski kapalı tribünü yıkılarak buraya açık tribün kurulan statta, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı basın toplantısında kapalı tribünün 3. ihalede gerçekleştirileceğini ve yapılacağını söylemişti.

Bugüne kadar bir gelişme olmazken, karşı tarafa konulan ve üzeri kapatılan tribünün koltuklarında "Keşan S.K." yazısı olması da dikkati çekti.

Tribün koltuklarındaki yazıların burasının Keşanspor Kulübü’ne ait olduğu izlenimini verdiğine dikkati çeken vatandaşlar, bu hatanın düzeltilmesini istedi.

İki gün önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Keşan’a geldiğini de vurgulayan sporseverler, “Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu keşke Bakanı, Keşan Atatürk Stadı’na götürüp kendisine statla ilgili sorunları anlatsaydı. Hazır Bakan Bey gelmişken bu sorunun çözümü konusunda kendisinden destek isteseydi “diyerek göndermede bulundu.