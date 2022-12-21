Kerem ile Aslı KUMSMALL'da

Türk dünyasının değil dünyanın en tanınmış aşk hikayelerinden birisi haline gelen Kerem ile Aslı, KUMSMALL AVM’de sergilenecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından hazırlanan “Kerem ile Aslı” sergisi 22 Aralık Perşembe günü KUMSMALL’da açılacak.

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olan KUMSMAL’da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. KUMSMALL ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan etkinlik çerçevesinde 22 Aralık Perşembe günü “Kerem ile Aslı” sergisi açılacak. “Erciyes’te Bir Sevda Masalı” konseptiyle hazırlanan sergi üç gün süresince KUMSMALL AVM zemin katta gezilebilecek