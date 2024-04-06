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Kepirtepeliler, 57 yıl önce katledilen öğretmen İbrahim Karakaş’ı andı
Kepirtepe Eğitim Vakfı (KEV) Keşan Temsilciliği, 1967 Kepirtepe Öğretmen Okulu olan ve 57 yıl önce görev yaptığı Şanlıurfa’da katledilen öğretmen İbrahim Karakaş’ı 3 Nisan Çarşamba günü Asri Mezarlık’taki kabri başında anıldı
GÜNDEM 06.04.2024, 11:30
Kepirtepe Eğitim Vakfı (KEV) Keşan Temsilciliği, 1967 Kepirtepe Öğretmen Okulu olan ve 57 yıl önce görev yaptığı Şanlıurfa’da katledilen öğretmen İbrahim Karakaş’ı 3 Nisan Çarşamba günü Asri Mezarlık’taki kabri başında anıldı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karakaş’ın ailesi, meslektaşları ve Kepirtepeli okul arkadaşlarının da katılacağı anma programı 15.00’te başladı.
Anma töreni okunan dualar ile sona erdi.
Karakaş ailesi anma nedeni ile KEV yetkililerine teşekkür etti.
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