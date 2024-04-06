Kepirtepeliler, 57 yıl önce katledilen öğretmen İbrahim Karakaş’ı andı

Kepirtepe Eğitim Vakfı (KEV) Keşan Temsilciliği, 1967 Kepirtepe Öğretmen Okulu olan ve 57 yıl önce görev yaptığı Şanlıurfa’da katledilen öğretmen İbrahim Karakaş’ı 3 Nisan Çarşamba günü Asri Mezarlık’taki kabri başında anıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karakaş’ın ailesi, meslektaşları ve Kepirtepeli okul arkadaşlarının da katılacağı anma programı 15.00’te başladı.

Anma töreni okunan dualar ile sona erdi.

Karakaş ailesi anma nedeni ile KEV yetkililerine teşekkür etti.