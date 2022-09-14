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Kenya Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

GÜNDEM 14.09.2022, 14:51
Kenya Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.ANKARA (İGFA) - Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

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