Son Dakika

“Kentsel dönüşümle modernleşen Seyrani, daha da güzel olacak!”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan ana aksın asfalt çalışmasını inceledi Seyrani ’de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani, kentsel dönüşüm ile modernleşiyor,  yenileniyor, değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor” dedi

GÜNDEM 01.06.2024, 16:15
“Kentsel dönüşümle modernleşen Seyrani, daha da güzel olacak!”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nı Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan ana aksın asfalt çalışmasını inceledi. Seyrani ’de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani, kentsel dönüşüm ile modernleşiyor,  yenileniyor, değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde çevre düzenleme ile yeni ana aksın asfalt çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Mevsim itibariyle yeniden yollarda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Seyrani Mahallesi’nde başlamış olduğumuz kentsel dönüşüm bölgesinde ikinci etap yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her yol yapımında hatırlattığımız konuyu tekrar dile getiriyoruz: Yol sadece asfaltlanan bir iş değil. Bizimle birlikte çalışan diğer altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve yol çalışmalarının nihayete erdiği bir süreci kapsıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın anlayışına sığınarak, yol yapım çalışmalarının zamana ihtiyaç duyduğunu belirtmek istiyoruz. Bekir Yıldız Bulvarı’ndan başlayıp Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na doğru uzanan yol çalışmalarımızın son etabı kaldı. Şu anda mülkiyet problemlerinden dolayı yolu tamamlayamıyoruz, ancak kentsel dönüşüm konutlarına ulaşım sağlanmış vaziyettedir. Diğer ara sokaklar da eşzamanlı olarak tamamlanmış olacak. Her yaptığımız yeni yol, hız yapmamayı gerektiriyor. Yeni yapılan yollarda hız yapmayıp, trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerimize teşekkür ediyorum. Lütfen trafik işaretlerine ve trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına riayet edelim. Yeni yapılan yollardaki konforun hız yapmak için olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diye noktaladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21