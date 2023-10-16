Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' kuruldu.ANKARA (İGFA) - "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Söz konusu kararnameye göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un gereği çalışmaları yapacak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak.

3 AYRI GENEL MÜDÜRLÜK OLUŞTURULDU

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu.

Genel Müdürlüklerden birincisi olan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Üçüncü genel müdürlük ise kaynak temini sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeyle kentsel dönüşüm süreçlerinin Marmara ve Türkiye genelinde çok daha hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. Özellikle Marmara’daki yapı stokunun fazlalığı göz önüne alındığında afetlere karşı dirençli hale gelmesi için kurulan genel müdürlüğün, çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağının altı çiziliyor.

Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilecek.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve 15-17 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıkladığı sonuç bildirgesinde ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kurulması önerisi yer almıştı.

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