Kentsel değil sosyal dönüşüm

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiği Uğurevler Mahallesi’nde yeni konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Okul, aile sağlık merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da bir bir kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Uğurevler Mahallesi’nde düzenlenen ve 47 daireden oluşan temel atma törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’ımızın 10 bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri olağan hızıyla devam ediyor. Fiziki olarak çağdaş normlarda olmayan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu, kentsel dönüşümle yeniledik. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak. Bu sosyal dönüşümü sağlayabilmek için bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan’ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “ İlçenin dört bir yanında başlatılan ve devam ettirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni Kayseri, Kocasinan da kurulacak, Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak. Yarın ilk etabın temelini atacağız ve arkasından ikinci ile üçüncü etabın anlaşmaları gelecek. Farklı metotlar uygulayarak, Argıncık Bölgesi’nde olduğu gibi kararlıkla sonuca ulaşana kadar devam edeceğiz. Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.

Yapılan anlamlı ve önemli çalışmanın şehre ve Kocasinan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; “Kayseri gelişiyor ve güzelleşiyor. Kamuoyunda en çok yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemize hizmet üretiyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temeli atıldı.