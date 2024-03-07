Kent meydanındaki önemli çalışmada ilk beton atıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla kent meydanında başlatılan Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki tuvaletler ve abdesthaneler yer altına alınarak modernize edilecek projede ilk beton atıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla kent meydanında başlatılan Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki tuvaletler ve abdesthaneler yer altına alınarak modernize edilecek projede ilk beton atıldı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki abdesthaneler yer altına alınırken bir yandan da umumi tuvalet ihtiyacı da karşılanmış olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla başlatılan projede temel kazısının ardından ilk beton atıldı.

KENT ESTETİĞİNE UYGUN BİR YAPIDA OLACAK

Toplam 360 metrekarelik alanda ve meydanın estetiğine uygun şekilde hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda Çoban Mustafa Paşa Cami’sinin ana çıkış kapısının ön cephesinde hayata geçireceğimiz çalışmayla birlikte, meydanda umumi tuvaletler, abdesthaneler ve gasil ha