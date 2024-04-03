Kent Konseyi Başkanı Orhan veda etti

2019 yılından beri Bursa Kent Konseyi Başkanlığını sürdüren Şevket Orhan, gerçekleşen mahalli idare seçimleri sonrasında görevinden ayrıldı.BURSA (İGFA) - 2021-2024 çalışma dönemin son yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, meclisi başkanları ve çalışma grubu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan veda etti. Büyük bir onurla 2019 yılından beri görevi sürdürdüğünü söyleyen Orhan, “31 Mart itibari ile mahalli idare seçimleri gerçekleştirildi. Halkımız sandık başına giderek tercihini söyledi. Hepimizin halkın iradesine koşulsuz saygı duymamız gerekiyor.

Ben Sayın Alinur Aktaş ile göreve başladım. Yaklaşık 5 yıldır kendisi ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Bursa’mıza hizmet etmek için gayret gösterdik. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan bu kurum yeni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile yoluna devam edecek. Sayın Mustafa Bozbey’e rahat çalışma ortamı sunabilmek adına Bursa Kent Konseyi Başkanlığı görevini bırakıyorum. Sayın Alinur Aktaş’a ve bugüne kadar benimle beraber özverili bir şekilde çalışan yürütme kurulu üyelerimize, gönüllülerimize ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.