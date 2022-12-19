Kent araştırmalarına Kocaeli’den yeni pencere

Türkiye’nin ilk hakemli bilimsel şehir dergisi olan ve akademisyenler açısından büyük önem taşıyan “Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi” yayın hayatına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi’nin yeni bilimsel yayını ‘’Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi’’nin birinci sayısı yayınlandı.

Türkiye’nin ilk hakemli kent dergisi olma özelliği taşıyan Şura Akademi, kentsel yaşam kalitesi standartlarının iyileştirilmesine yönelik uygulanabilir, sürdürülebilir model projelere kaynak olacak, ortak akıl içerikleri destekleyen bilimsel bir yayın niteliği taşıyor. Bilimin Kentle Buluştuğu “Şura Akademi Hakemli Bilim Dergisi”nin ilk sayısına Kocaeli’nin turizm potansiyeli ele alındı.

Yerel yönetimler tarafından hakemli dergi statüsünde ilk olma özelliği taşıyan Şura Akademi dergisinin turizm temalı ilk yayınında Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, Kocaeli’nin kültürel varlıkları, arkeolojik yüzey araştırmaları ve verilerini kapsayan nitelikli bir içerik sunuyor.

Prof. Dr. Gökalp Selçuk ise kentleşmenin ve kent yaşamının getirdiği yükü hafifletebilmek için doğa temelli turizm anlayışını değerlendiriyor.

Doç. Dr. Tülay Polat Üzümcü, Kocaeli’nin deniz turizmi potansiyelini sürdürülebilirlik ekseninde aktarırken, Prof. Dr. Erkan Sağlık ve Dr. Fatma Hastaoğlu ise ortak kaleme aldıkları makalelerinde medikal ve termal turizm kavramlarıyla desteklenmiş sağlık turizmini masaya yatırıyor.