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Kendisini durdurmak isteyen polise çarpıp kaçtı
Keşan’da önceki gün meydana gelen olayda bir otomobil, kendisini durdurmak isteyen motosikletli polise çarptı
GÜNDEM 05.06.2024, 10:20
Keşan’da önceki gün meydana gelen olayda bir otomobil, kendisini durdurmak isteyen motosikletli polise çarptı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Kşena ilçesinde Alparslan Türkeş Meydanı’nda meydana gelen olayda Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Yunus polisleri şüpheli gördükleri aracı yoğun trafiğin olduğu Alparslan Türkeş Meydanı’nda durdurmak istedi.
Yoldaki polis ile motosikletli polise ve başka bir araca çarpan şüpheli araç durmayarak kaçtı.
Şüpheli araç başka bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, yaralı polis de Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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