Kendi enerjisini üretenler ödüllendirildi

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. ASPİLSAN Enerji’nin 7.Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde 56 proje arasından ilk üçe seçilen ekiplere ödülleri takdim edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje fikri yarışması ile bölgenin savunma sanayine ve enerji ekipmanları üretimine teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin kazandırılması ve nitelikli istihdam hedeflendi. Bu kapsamda değerlendirilen teknoloji tabanlı proje fikirleri arasından seçilen ilk üç ekip projelerini geliştirmek için kendilerine sunulan maddi desteğin sahibi oldu.Ayrıca ihtiyaç duyan proje gruplarına ASPİLSAN Enerji tesislerinde laboratuvar, test, atölye ve mentorlük hizmetleri kapsamında da destek sağlandı.

“Kendi Enerjini Kendin Üret” Yarışmasının birincisi “Akıllı Enerji Yönetim Sistemi” projesi, ikincisi “Mobil Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemi”, üçüncüsü ise “Kızılötesi Güneş Pilleri” projesi oldu.