Kenan Doğulu tatilcileri coşturdu

Bayram süresince KerkiSolfej organizasyonuyla konserlerine devam eden Kenan Doğulu; 11 Temmuz gecesi Bodrum Antik Tiyatro’da, 12 Temmuz gecesi ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Kenan Doğulu, bayramı sahnede sevenleriyle geçirdi. Ege’nin en sevilen tatil noktalarında ardı ardına verdiği konserlerle müzikseverlerin karşısına çıkan Doğulu, Bodrum ve Çeşme konserlerinde yoğun ilgiyle karşılandı. Biletlerin tükendiği konserlerde şarkılarıyla dinleyenleri mest eden başarılı sanatçı, Bodrum ve Çeşme’de müzik şöleni yaşattı.

11 Temmuz akşamı sahne aldığı Bodrum'un en özel tarihi mekanlarından Antik Tiyatro’nun büyülü atmosferinde sevenlerine muhteşem bir konser yaşatan Doğulu, 12 Temmuz’da ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverleri dansa kaldırdı. Kenan Doğulu, müzik kariyeri boyunca sayısız konsere imza attığı ve her yaz verdiği konserlerde büyük bir sevgiyle karşılandığı bu iki özel mekanda bayram konserlerinin kapanışını yaptı.

İzlemeye gelen sevenlerinin büyük bir enerjiyle şarkılara eşlik ettiği konserlerde Kenan Doğulu; güçlü orkestrası, dansları ve bitmeyen enerjisiyle sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Konserlerine Mert Yemenicioğlu stil danışmanlığında hazırlanan Doğulu, Bodrum’da “Ace Nayman” tasarımıyla, Çeşme’de “ Niyazi Erdoğan” tasarımıyla sahne alarak tarzıyla da tam not aldı.