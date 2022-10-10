Kemal Kılıçdaroğlu Bursa’ya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için 11-12 Kasım’da Bursa’ya geliyor.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için geri sayıma geçti. Son olarak 26 Eylül’de Görükle’de gerçekleştirilen Balkan Festivali’ne katılmak için Bursa’ya gelen CHP lideri bu kez Bursalılarla buluşacak.

CHP İl Başkanlığı’nda toplanan il örgütleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11-12 Kasım'da gerçekleştireceği Bursa programının hazırlıklarını geniş katılımlı toplantılarında ele aldı.

GENİŞ KATILIM

Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak başkanlığındaki toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa milletvekilleri, İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakirlioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, belediye başkanları Turgay Erdem ve Mehmet Uğur Sertaslan, ilçe başkanları ile il yöneticileri hazır bulundu.