Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmit’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nin açılışı için Kocaeli İzmit’e geliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Belsa Plaza C Blok’ta oluşturduğu Gençlik Sokağı içerisinde bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılıyor.

ANILARI YAŞATILACAK

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphane, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olacak. Kentin heyecan ile beklediği Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, saat 14.00’te kapılarını açacak. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, Çetin Emeç Kütüphanesinin ardından, İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı ikinci kapsamlı kütüphane olacak.