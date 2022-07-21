Keles kırsal turizmde ayağa kalkacak

Bursa'nın Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçe genelinde birçok alanda hizmet gerçekleştirdiklerini açıklarken, kırsal turizm konusunda adımlar atmak için yol haritasını belirlediklerini dile getirdi. Keskin ayrıca ilçedeki konut sıkıntısının TOKi marifetiyle yapılacak yeni konutlarla aşılacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Merinos AKKM’de yer alan Gölpark’ta gerçekleştirilen basın toplantısına Bursa'nın Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ile Keles ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Mersin katılım gösterdi. 5’nci Türk Dünyası Ata Şenliği ile 54’ncü Kocayayla Kültür Şöleni öncesinde basınla bir araya geldiklerini aktaran Keskin, proje ve hizmetlere dair bilgilendirmelerde bulundu.

ÇİFTE KÜLTÜR ŞENLİKLERİ

Keles’te gerçekleştirilecek olan ‘5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nin yarın saat 19.00’da Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortej ile başlayacağını aktaran Mehmet Keskin, “ Etkinlikler, 23 Temmuz Cumartesi ve 24 Temmuz Pazar tarihlerinde de Keles Kocayayla’da kültür, sanat ve spor müsabakaları ile devam edecek. Pazar günü de 54’ncü Kocayayla Kültür Şöleni’nin de startı ayrıca verilecek. Bilal Erdoğan da katılım sağlayacak. TÜRKSOY Genel Sekreteri de gelecek. Oba çadırları da kurulacak. Yörük Türkmen Dernekleri de çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek” diye konuştu.

SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

Bursa-Keles karayolunun 9’dan 12 metreye çıkarılarak sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mehmet Keskin, “ Keles- Tavşanlı arasındaki 45-50 kilometrelik yol karayolunun 14 kilometresi sıcak asfalt yapılacak. Keles Göleti sulama boru hattında 6 kilometrelik kısmı açılacak. Dağdibi’nde 6 mahalle sulamadan faydalanabiliyor. Kocayayla Göleti sulama sistemleri tamamlanmak üzere. Keles’in merkezinde yer alan kültür merkezi tamamlandı” dedi.

ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İHALESİ YAPILDI

Keles’in sularıyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin de bilgi veren Başkan Keskin, “Tartışma konusu olmuştu. 5.5 milyon liralık içme suyu arıtma tesisi tamamlandı. Bütçemiz 12 milyon lira, bizlerin tamamlaması mümkün değildi. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hizmete aldık. Katı Atık Aktarma İstasyonu’nu da Başkan Alinur Aktaş’ın destekleriyle hayata geçti. 21 milyon liralık ihale bütçesi olan Atık Su Arıtma Tesisi’nin de ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyemin büyük gayretleriyle önümüzdeki dönemde o da hizmete alınacak. Çilek ve kiraz mevsiminde dışarıdan işçi geliyor. İki mahallede 150 metrekarelik işçi konaklama merkezi gerçekleştirdik. Kısmen faaliyete geçti, seneye tam kapasiteli çalışacak. Baraklı’da da ürün toplama merkezini hizmete alacağız. 4 mahallemize mahalle binası yaptık. Öğrencilerimize kültürel faaliyette destek oluyoruz” diye konuştu.

ÇÖREKOTU ATILIMI

İlçedeki tarım faaliyetine dair bilgi veren Keskin, “Belli bölgelerimizde çörekotu yetişiyor. Dünya ölçeğinde en kaliteli yetiştiği ürün olarak görülüyor. Kilosu 5-6 liradan gidiyordu ayıklanmadığı için. Çörekotu ayıklama makinesi için Yazıbaşı Mahallesi’nde bir yer yaptık. Ayıklamanın ardından kilosu 35-40 lira oldu. Kirazımız ihracata gitmiyordu. UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan’la iletişime geçtik. Pandemi nedeniyle harekete geçemedik. Geçtiğimiz yıl ise kirazın ihracatıyla ilgili çalışmalar yeniden başladı. Kiraz ağaçları kesiliyordu, yenileri dikilmeye başladı. Çilekte başlıca mahallelerde sera faaliyeti hayata geçti. 6-7 ay açıkta, serada da 10 ay üretim devam ediyor” ifadelerini kullandı.

RAFTİNG BAŞLAYACAK

Keles’te ‘yavaş şehir’ uygulamasını pandemide gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Keskin, “ Kırsal turizme dair çalışmalarımızı yapıyoruz. Keles merkezinde kültür evi gerçekleştiriyoruz. Orada yöresel kıyafetleri ve aksesuarları sergileyeceğiz. Kadın kooperatif ve dernekleri oluştu. Kendilerine eski belediye binasında bir yer verdik. Kocayayla’nın altyapısı yenilendi. Kocayayla’daki bungalov evleri de bitirildi. 6 eski ahşap bungalov, 8 tek katlı ahşap giydirmeli, 10 tane çift katlı ahşap giydirmeli evlerimiz var Önümüzdeki dönemde restoran da faaliyete geçecek. Rafting Orhaneli’nden önce Keles’te başlamıştı. İki BEBKA projemiz vardı. Dağ bisikletlerimizi, ATV ve UTV’lerimizi aldık. Keles’te birkaç çeşit parkurda raftingimiz önümüzdeki dönemde başlayacak” dedi.

YENİ TOKİ MÜJDESİ

Keles merkezinde bir konut sıkıntısı yaşandığını aktaran Başkan Keskin, “ TOKİ’nin olduğu alanda TKİ’ye ait lojmanlara bulunuyor. Ömrü tamamlandı, yıkılacak. Genel müdürlükle yaptığımız görüşmeyle imara açılması yönünde görüş birliğine varıldı. TOKİ’yle yaptığımız görüşme sonucunda orada da konut yapılması için anlaşma sağlandı. Vatandaşlarımıza ev imkanı sağlanacak” dedi.

YATIRIMA KİMSE GELMEDİ

Kalınmada öncelikli bölge haline geldiklerini aktaran Mehmet Keskin, “Buna rağmen kimse yatırım için gelmedi. Fabrika olarak gelmesinin esprisi yok. Tarımsal anlamda birtakım çalışmalar olursa önü açık olur. Dondurulmuş gıda elde etme noktasında firmalar da var. Kırsal turizm son derece önemli. Bu konuyla ilgili çalışma yapanlara da destek vereceğiz” açıklamasında bulundu.