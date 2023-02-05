Kefken’in güzelliğine güzellik katacak

Kocaeli’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Kandıra Kefken, Büyükşehir’in çalışmalarıyla her geçen gün cazibesini artırıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Kandıra’nın Kerpe bölgesi, her geçen gün cazibesini artırıyor.

Büyükşehir’in yatırımlarıyla ön plana çıkan Kerpe’de gelecek yaz sezonu öncesinde sahil çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Kefken sahilinde toplam 1150 m2’lik alanda 800 m2’lik yeşil alan ve ayrıca meydan yapacak.

Tahkimat yapılacak alanda sahil yürüyüş yolu ve 5 adet piknik ünitesi yer alacak.