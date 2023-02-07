KEDAK ve Keşan Belediyesi'nden 'Elbistan' dayanışması

KEDAK (Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği) Arama Kurtarma ekipleri ile Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli tecrübeli itfaiye görevlilerin yer aldığı ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bu gece Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki deprem afet bölgesine doğru yola çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaraları hep birlikte saracaklarını belirterek, "Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatacağız. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Başkan Helvacıoğlu, ekibe de hayırlı yolculuklar ve çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Kalbimiz hem sizlerle hem de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla" dedi.